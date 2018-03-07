Александр Ерохин: "Мы переключились с "Амкара" на Лигу Европы"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" отметил атакующий стиль соперника и скорость его игры. Хавбек питерцев уверен, что команда будет полностью готова ко встрече на международной арене.

– Как настроение в команде после неудачной игры с "Амкаром"?

– У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу, переключиться на Лигу Европы, поэтому завтра будем готовы на 100 процентов.

– "Амкар" играл в крайне оборонительный футбол. Ждете ли вы от немецкой команды более открытой игры?

– Конечно, "Лейпциг" исповедует иную игру, нежели "Амкар", мы внимательно изучали ее. Это молодая и атакующая команда, поэтому завтра мы точно увидим более открытый футбол в их исполнении.

– Можете ли сравнить скорость, с которой играют немцы, с какой-нибудь российской командой?

– Думаю, ее можно сопоставить с топовыми матчами нашего чемпионата, где играют лидеры. У нас большой опыт игр в Европе, так что мы будем готовы к этому.

– Как вы считаете, каков порог жесткой игры в завтрашнем матче, учитывая ваше удаление в игре с пермяками?

– Все всегда остается на усмотрение арбитра, но я играю так, как играю. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится завтра, 8 марта, в Лейпциге и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.