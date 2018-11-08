Александр Ерохин: "Готовимся к ответной игре с "Бордо" очень серьезно"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" отметил, что команда подробно разбирала соперника еще перед первой встречей. По его словам, тогда победить питерцам помогли болельщики.

– Несмотря на то что "Бордо" занимает четвертое место в группе, ни в одном из матчей соперникам не было легко, они побеждали с минимальным преимуществом, - цитирует Ерохина L'Équipe. - Конечно, мы еще перед первым матчем разбирали команду, смотрели матчи Лиги Европы и чемпионата Франции, изучали характеристики игроков. Например, наш тренер выделял индивидуально сильных крайних нападающих. Поэтому готовимся к ответной игре очень серьезно.

– Какие основные сложности вы испытали в первой игре с "Бордо"?

– Видно, что команда хочет играть в футбол, они временами хорошо контролировал мяч, выбегали в быстрые атаки. Думаю, на эти компоненты мы тоже обратим внимание в ближайшем матче.

– На какие сильные качества "Зенит" опирался, чтобы перевернуть ситуацию в первом матче с "Бордо"?

– Во-первых, мы играли дома, и перевернуть ход матча нам очень помогли наши болельщики, которые всегда нас отлично поддерживают. Ну и, конечно, есть тактические моменты, за счет которых мы хотели сыграть и добиться победы.

– Ваш тренер Сергей Семак играл во Франции за "ПСЖ": что он рассказывал вам о французском чемпионате и французских командах?

– Думаю, что с тех пор, как наш тренер играл за "ПСЖ", кое-что изменилось. Тем не менее, во французских командах всегда много молодых перспективных футболистов, которые стремятся проявить себя в Европе, чтобы развивать свою карьеру.