Александр Ерохин: "Чем больше игр - тем лучше"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что ему комфортно играть два раза в неделю: и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Завтра петербургский клуб сыграет с "Мольде" в ответном матче 4-го отборочного раунда этого турнира.
- На самом деле для футболистов это только в радость, - цитирует Ерохина официальный сайт сине-бело-голубых. - Чем больше игр – тем лучше. Не первый день мы так играем. Готовы хорошо, было время восстановиться, так что и к этому матчу подходим в хорошем состоянии.
Мы видели, что "Мольде" – крепкая команда, просто против них не было. Мы изучаем соперника, знаем, как они играют. Так что впереди важный матч, который мы постараемся выиграть.
Напомним, в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-29-aleksandr-erokhin-o-nedootsenke-sopernika-rechi-byt-ne-mozhet-my-videli-naskolko-eto-krepkaya-komand.htm