Александр Ерохин: "Чем больше игр - тем лучше"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что ему комфортно играть два раза в неделю: и в чемпионате России, и в Лиге Европы. Завтра петербургский клуб сыграет с "Мольде" в ответном матче 4-го отборочного раунда этого турнира.

- На самом деле для футболистов это только в радость, - цитирует Ерохина официальный сайт сине-бело-голубых. - Чем больше игр – тем лучше. Не первый день мы так играем. Готовы хорошо, было время восстановиться, так что и к этому матчу подходим в хорошем состоянии.

Мы видели, что "Мольде" – крепкая команда, просто против них не было. Мы изучаем соперника, знаем, как они играют. Так что впереди важный матч, который мы постараемся выиграть.

Напомним, в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" обыграл "Мольде" со счетом 3:1.

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