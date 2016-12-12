Александр Ерохин: "Было бы интересно встретиться с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Он отметил, что против "Спарты" придется тяжело.

– "Спарта" – серьезный соперник. В прошлом году все смотрели, как пражане играли с ЦСКА и "Краснодаром". Наш соперник смотрелся очень уверенно, так что будет тяжело, – сказал Ерохин. – Было бы интересно встретиться с "Тоттенхэмом". Нужно серьезно подготовиться, чтобы пройти дальше. Выполнить все то, что будет требовать тренер. (Сергей АСТАХОВ)