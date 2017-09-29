Александр Ермакович: "Надеялись на другую игру и на другой результат в матче с "Арсеналом"

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после поражения от "Арсенала"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (2:4) признался, что рассчитывал на другой результат. Также он надеется, что фанаты остались довольны увиденным.

- Надеялись на другую игру и на другой результат, - цитирует пресс-служба УЕФА Ермаковича. - К сожалению, начало встречи получилось ужасным. Но я благодарен ребятам за то, что нам удалось сохранить лицо. И, по крайней мере, во второй тайме мы видели команду на поле. Да, где-то рисковали, оголяли тылы. Но забили два мяча и могли еще. Надеюсь, доставили удовольствие болельщикам хотя бы во втором тайме.