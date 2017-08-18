Александр Ермакович: "БАТЭ отступать некуда"

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Александрии" (1:1) отметил, что его команда не смогла реализовать установку на игру. По словам наставника, все остается в руках и головах его игроков.

- В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику, - приводит пресс-служба БАТЭ слова Ермаковича. - Это самое большое разочарование. Команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола.

- "Александрия" сумела чем-то удивить?

- Однозначно нет. Мы готовились именно к такой игре соперника. Поэтому никаких сюрпризов не было. Больше разочаровала наша игра.

- Чего ожидаете от ответного матча?

- Пока все в наших руках, ногах и головах. Поэтому сделаем разбор игры и будем готовиться. Отступать некуда.