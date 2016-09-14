Александр Циклер: "Шальке" и "Зальцбург" обойдут "Краснодар" в Лиге Европы"

Один из самых титулованных в прошлом футболистов "Баварии" и "Зальцбурга", а ныне тренер молодежной академии австрийского клуба Александр Циклер поделился мыслями от предстоящей игры с "Краснодаром" в Лиге Европы.

– Рискнете дать прогноз на исход встречи "Зальцбурга" и "Краснодара"?

– Полагаю, предстоит напряженный матч, в котором встретятся две очень хорошие команды. В домашней игре вижу "Зальцбург" небольшим фаворитом. Скажу так: наша команда победит с минимальным преимуществом.

– В группе, кроме "Зальцбурга" и "Краснодара", еще "Шальке" и "Ницца". Какие команды, на ваш взгляд, пройдут дальше?

– "Шальке" и "Зальцбург".

– Но в "Ницце" сейчас Балотелли, Данте, тренер Фавр...

– За этой командой уж точно нужно внимательно следить. Но, думаю, в итоге мы будем лучше.

– Читал, что "Зальцбург" уж очень большими симпатиями в Австрии не пользуется...

– Полагаю, это похоже на ситуацию с "Баварией". Если ты успешен, возникает зависть. У нас хорошие возможности – такие, каких у других клубов нет. Отсюда и фактор зависти. Но симпатии мы должны заработать, завоевать. Это зависит только от нас. (Ефим ШАИНСКИЙ)