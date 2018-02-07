Александр Атаманенко: "На матче "Спартак" – "Атлетик" ожидаем аншлаг"

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал, что на домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" ожидается аншлаг. Также он отметил, что для гостей выделено 1300 место, однако вся квота не будет выкуплена.

– Изначально "Атлетик" запросил почти всю квоту на билеты, но в процессе переговоров мы пришли к цифре 1300. На данный момент продажа билетов далека от того, чтобы квота была выкуплена полностью, – сказал Атаманенко. – Что касается остальных билетов, то на данный момент мы приближаемся к "солд-ауту", будет аншлаг. В продаже есть билеты на трибуну С, но ожидаем, что их скоро выкупят.

Первый матч "Спартак" – "Атлетик" пройдет 15 февраля на стадионе "Открытие Арена", начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. (Павел ГУРЕВИЧ)