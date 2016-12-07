Александр Анюков: "Счастлив в "Зените", тут даже говорить нечего"

Защитник "Зенита" Александр Анюков в преддверии игры группового турнира против АЗ отметил, что команда хочет победить и не смотрит на то, что уже забронировала себе первую строчку в группе, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Кроме того, россиянин отметил, что в Лиге Европы команде удалось выступить лучше, чем в чемпионате России.

– Насколько тяжело настраиваться на этот матч?

– Мы настроены на победу, хоть для распределения мест эта игра ничего и не значит.

– Вы более 10 лет в команде. Как себя в ней чувствуете?

– Я счастлив в "Зените", тут даже говорить нечего.

– Вы выигрывали Кубок УЕФА в 2008-м. Каковы перспективы "Зенита" на этот раз?

– Выигрывать всегда хочется.

– Что скажете о голландских командах?

– Они все в атакующий футбол. Большинство атак через фланги. АЗ смотрели, в свое время играли с ними. Хорошая команда.

– Как оцените осеннюю часть сезона для "Зенита"?

– Вы сами знаете, что в чемпионате мы сыграли не так удачно как в Европе. После этой игры будем готовиться к весне.