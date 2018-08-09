Александр Анюков: "Для "Зенита" это вообще позор, я считаю"

Защитник "Зенита" Александр Анюков назвал позором поражение со счетом 0:4 от минского "Динамо" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

– Для нас это вообще позор, я считаю. При всем уважении к "Динамо", играть так, как мы играли первый тайм, нельзя вообще, – цитирует Анюкова официальный сайт "Зенита". – 4:0 – это... Здесь можно много слов говорить, но хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые сюда приехали. Есть ответная игра, будем готовиться к ней. Сейчас нам предстоит игра с "Рубином", будем сражаться с "Рубином".

– Это можно как-то логически объяснить? Недооценка? Почему?

– В "Зените" собраны лучшие футболисты России, и они все сами должны понимать, когда выходят на такие игры. Поэтому здесь нет смысла говорить. Так играть нельзя. (Гоша ЧЕРНОВ)