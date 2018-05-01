Алекс Ивоби: "Уверен, что восстановлюсь к игре с "Атлетико"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби рассчитывает восстановиться к ответному матчу 1/2 финала Лиги Европы с "Атлетико", который состоится 3 мая в Мадриде. Хавбек восстанавливается после травмы бедра.

– Думаю, что прогресс в восстановлении довольно хороший, – цитирует Sky Sports Ивоби. – Я чувствую себя хорошо. Уверен, что успею восстановиться. Нам нужно только подождать. Хочу быть в форме к четвергу.

Также под вопросом участие в матче вратаря Давида Оспины и полузащитника Генриха Мхитаряна, которые имеют проблемы со здоровьем.