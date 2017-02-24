Альберт Стейвенберг: "Заинтригован жеребьевкой, но совсем не важно, кто достанется "Генку"

Главный тренер "Генка" Альберт Стейвенберг признался, что заинтригован жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы. Ему интересен вариант сыграть с "Манчестер Юнайтед", в котором он ранее работал помощником Луи ван Гала. Жеребьевка состоится сегодня в 15.00 по московскому времени.

- По правде говоря, я заинтригован жеребьевкой, - цитирует пресс-служба УЕФА Стейвенберга. - Вариантов очень много, но совсем не важно, кто нам достанется. "Манчестер Юнайтед" - классный выбор, но вовсе не потому, что я там работал.