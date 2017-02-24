14:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Альберт Стейвенберг: "Заинтригован жеребьевкой, но совсем не важно, кто достанется "Генку"

0
0
0
0

Главный тренер "Генка" Альберт Стейвенберг признался, что заинтригован жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы. Ему интересен вариант сыграть с "Манчестер Юнайтед", в котором он ранее работал помощником Луи ван Гала. Жеребьевка состоится сегодня в 15.00 по московскому времени.

- По правде говоря, я заинтригован жеребьевкой, - цитирует пресс-служба УЕФА Стейвенберга. - Вариантов очень много, но совсем не важно, кто нам достанется. "Манчестер Юнайтед" - классный выбор, но вовсе не потому, что я там работал.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2017/draws/round=2000794/index.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ