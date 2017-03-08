16:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Альберт Ченибалаян: "Если Моуринью возглавит одну из российских команд, то быстро привыкнет к таким полям"

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Инженер-агроном стадиона "Олимп 2" Альберт Ченибалаян в интервью "СЭ" отметил, что критика поля ростовского стадиона со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оправдана, и газон находится в плохом состоянии. 9 марта "МЮ" в Ростове-на-Дону проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

– Как отнеслись к критике со стороны Жозе Моуринью?

– А что тут возмущаться, если он абсолютно прав. Сам понимаю, что на таком поле "Манчестеру" тяжело играть, футболисты привыкли к другим условиям.

– Проблем у футболистов не возникнет?

– Поле сложное, но играть можно. Если Моуринью в будущем возглавит какую-либо из наших команд, то быстро привыкнет к тяжелым климатическим условиям, и разговоров о качестве полей с его стороны станет меньше.

Полное интеврью Ченибалаяна

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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