Алассан Плеа: "Надеюсь, холод не убьет "Ниццу"

Нападающий "Ниццы" Алассан Плеа в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что ему понравился Кремль. Форвард также выразил надежду, что холод не помешает его команде.

– Что думаете о холодной погоде и как собираетесь готовиться к матчу?

– Да, здесь погода не такая, как в Ницце, но надеюсь, холод нас не убьет. Надо бегать. Когда бегаешь, то согреваешься.

– Как все-таки собираетесь бороться с холодом. Может утеплитесь?

– Нам надо разогреться и больше бегать. Тренер и его помощники подскажут, что нужно делать.

– Когда Балотелли гулял на Красной площади, он искал Путина. Чем вам понравилась Москва?

– У нас было не так много времени. Мы посетили стадион, где пройдет финал чемпионата мира. Увидели Кремль. И он стоит того. Мы многое смогли посмотреть, но Путина, к сожалению, не увидели. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.