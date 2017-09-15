Алассан Плеа: "Мы хорошо действуем в паре с Балотелли"

Нападающий "Ниццы" Алассан Плеа остался доволен разгромной победой над "Зюлте-Варегем" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (5:1). Также он отметил, что ему комфортно играть в нападении в паре с Марио Балотелли.

- В прошлом сезоне у нас были небольшие проблемы, мы не были готовы, - цитирует пресс-служба клуба Плеа. - Сейчас мы готовы, теперь мы знаем, чего ожидать, у нас есть тренер, который много с нами разговаривает. "Ницца" была очень хороша, это показывает наше желание сделать нечто в этой Лиге Европы. Игра в паре с Марио в схеме 4-4-2? Мы чувствуем себя спокойно, впереди у нас всегда есть поддержка. Это хорошо работает, что мы показали еще в матче с "Монако". В совокупности мы хорошо работаем и очень хорошо защищаемся. Если мы отдаем себя полностью, это может только пойти на пользу.