Алан Касаев: "Надеюсь, в этот раз я забью "Копенгагену"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" отметил, что не следит пристально за чемпионатом Дании, информирует клубная пресс-служба. Также хавбек вспомнил о матче против датского коллектива в сентябре 2010 года в составе "Рубина" (0:1).

– Первая ассоциация с Данией?

– Скандинавия, холод.

– Любимая сказка Андерсена?

– Мне больше нравились осетинские сказки (смеется)! Когда мне в детстве читали сказки Андерсена, особенно запомнилось "Огниво". Представлял себя бравым солдатом: сильным и смекалистым.

– Что знаете о датском футболе?

– За датским чемпионатом пристально не слежу. Но скандинавский футбол в принципе славится тем, что в нем очень много борьбы, иногда даже грубости. Датчане высокие, крепкие и сильные.

– Самое яркое воспоминания о матче с датской командой?

– Игра против "Копенгагена" в Лиге чемпионов. Я тогда еще выступал за "Рубин". Хорошая, крепкая команда. Мы могли побеждать, но уступили. В конце игры у меня был хороший момент, очень жалею, что не забил. Надеюсь, получится в этот раз!

– Что запомнилось в Дании?

– Прилетели за день до игры – город толком не посмотрели. Из окна автобуса обратил внимания, что в Копенгагене очень много воды. И велосипедистов! Кажется, там это основной транспорт. Наш матч тогда собрал полный стадион, хорошая была атмосфера.

Напомним, что матч "Копенгаген" - "Локомотив" состоится в четверг, 14 сентября, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.