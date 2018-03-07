Алан Дзагоев: "Выиграть Лигу Европы было бы удовольствием"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев уверен, что Лигу Европы нельзя назвать второсортным турниром. В 1/8 финала еврокубка армейцы сыграют с "Лионом", на стадионе которого 16 мая будет сыгран финал.

- В 2005 году ЦСКА уже играл с хозяевами финала на его стадионе - со "Спортингом". Сейчас будет то же самое, только на более ранней стадии. Это что-то меняет?

- Нет, не меняет. Нужно просто выходить и выигрывать, - цитирует официальный сайт УЕФА Дзагоева. - Очень сильно хотел бы повторить, что сделала команда в 2005 году. Есть главный турнир - Лига чемпионов. Есть второй - Лига Европы, которую в прошлом году выиграл "Манчестер Юнайтед". Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его будет одно удовольствие и большое счастье.

Напомним, матч ЦСКА – "Лион" состоится завтра, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра пройдет 15 марта в Лионе на стадионе "Люмьер".