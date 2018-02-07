Алан Дзагоев: "С "Эльче" была хорошая игра перед стартом Лиги Европы"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после товарищеского матча с "Эльче" (3:0) отметил, что это было хорошей подготовкой к игре 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Он также добавил, что армейцы потихоньку набрали форму.

– В принципе хорошая игра перед стартом Лиги Европы. Думаю, потихоньку набрали форму, было движение, хорошо ходил мяч, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Дзагоева. – Дальше будет видно. Из-за того что мы правильно располагались, мяч быстро ходил, поэтому создавались моменты. Но я бы не сказал, что это было легко.

Надеюсь, добьемся положительного результата в Белграде. Всегда выходим на матч с мыслями о победе.

Первый матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет в Белграде 13 февраля, ответный – 21 февраля в Москве.