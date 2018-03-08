Алан Дзагоев: "На таком поле тяжело что-то придумать"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после поражения от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы признал, что армейцы показали не лучший футбол. Хавбек отметил, что качество поля на домащнем поле помешало комбинационной игре.
- Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома, - сказал Дзагоев во флеш-интервью. - Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли - сделали. Но это не самый лучший результат для нас.
- В Лионе шансы будут равны, учитывая, что игра пройдет в куда более комфортных условиях?
- Не знаю. Приедем туда - по игре видно будет.
Напомним, ответный матч пройдет в Лионе 15 марта.
KOSchagil
а во франции поле хорошое, вот и поглядим если что то придумаете там.
01:53
tigana.1982
Плохому танцору... А вот французам поле не помешало!
00:02
andreichf
однако французики и на таком поле придумали
23:36 8 марта
nik27772
для петухов лед - своя стихия, а кобылам подковы мешают, разъезжаются ходули.
23:29 8 марта
Очень плохой мальчик
Оказывается,голова нужна не только для того чтобы есть,головой надо еще думать.
23:26 8 марта
Джаггер555
Да а чего Лиону поле не помешало вам забить лузерам гол? Вы на самых лучших полях бы получили, как локо 0-3.
23:25 8 марта
Boooom
Срочная новость. Лион играл на другом поле.
23:24 8 марта
Доктор со стажем
Они ещё могут и думать!?
23:24 8 марта
dintos
Дзага деградирует...А какие надежды подавал...Теперь будет кто -то жалеть о брате Лёше в сборной?Пусть молодые лучше шишки набьют,а братьям пора на пенсию...
23:21 8 марта
Boooom
Плохому футболисту поле мешает
23:18 8 марта
SPFAN
А, есть чем думать?
23:16 8 марта
Иван-крестьянский сын
Просто Лион сильней. И это надо признать.
23:15 8 марта
Vol15
У наших футболеров всегда сто причин то поле хреновое,то судья не то свистит..сами они не при чем свои 90 минут отходили но увы.. Поле плохое.
23:13 8 марта
Фуля
Не на-а-а--а-до ничего придумывать. Просто не ставьте нулевого головешку. Фуля 10:32 сегодня. Если будет играть Головин, точно не фавориты. Если не будет, можно побороться на равных. 01:21, сегодня :Бруно, надо бояться одного, отсутствия Головина.. ------- Я Фуля, величайший народный аналитик.
23:12 8 марта
Vladimir Semenovich
Плохому танцору плавки режут.
23:10 8 марта
henri71
Все дело в кривых ногах
23:08 8 марта
Albertozi
Да ты и на идеальном ковре придумать не можешь
23:05 8 марта