Алан Дзагоев: "На таком поле тяжело что-то придумать"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после поражения от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы признал, что армейцы показали не лучший футбол. Хавбек отметил, что качество поля на домащнем поле помешало комбинационной игре.

- Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома, - сказал Дзагоев во флеш-интервью. - Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли - сделали. Но это не самый лучший результат для нас.

- В Лионе шансы будут равны, учитывая, что игра пройдет в куда более комфортных условиях?

- Не знаю. Приедем туда - по игре видно будет.

Напомним, ответный матч пройдет в Лионе 15 марта.

ЦСКА дома проиграл "Лиону"