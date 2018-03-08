23:04 8 марта | Футбол — Лига Европы

Алан Дзагоев: "На таком поле тяжело что-то придумать"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после поражения от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы признал, что армейцы показали не лучший футбол. Хавбек отметил, что качество поля на домащнем поле помешало комбинационной игре.

- Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома, - сказал Дзагоев во флеш-интервью. - Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли - сделали. Но это не самый лучший результат для нас.

- В Лионе шансы будут равны, учитывая, что игра пройдет в куда более комфортных условиях?

- Не знаю. Приедем туда - по игре видно будет.

Напомним, ответный матч пройдет в Лионе 15 марта.

ЦСКА дома проиграл "Лиону"

ЦСКА - Лион

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (17)
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KOSchagil

а во франции поле хорошое, вот и поглядим если что то придумаете там.

01:53

tigana.1982

Плохому танцору... А вот французам поле не помешало!

00:02

andreichf

однако французики и на таком поле придумали

23:36 8 марта

nik27772

для петухов лед - своя стихия, а кобылам подковы мешают, разъезжаются ходули.

23:29 8 марта

Очень плохой мальчик

Оказывается,голова нужна не только для того чтобы есть,головой надо еще думать.

23:26 8 марта

Джаггер555

Да а чего Лиону поле не помешало вам забить лузерам гол? Вы на самых лучших полях бы получили, как локо 0-3.

23:25 8 марта

Boooom

Срочная новость. Лион играл на другом поле.

23:24 8 марта

Доктор со стажем

Они ещё могут и думать!?

23:24 8 марта

dintos

Дзага деградирует...А какие надежды подавал...Теперь будет кто -то жалеть о брате Лёше в сборной?Пусть молодые лучше шишки набьют,а братьям пора на пенсию...

23:21 8 марта

Boooom

Плохому футболисту поле мешает

23:18 8 марта

SPFAN

А, есть чем думать?

23:16 8 марта

Иван-крестьянский сын

Просто Лион сильней. И это надо признать.

23:15 8 марта

Vol15

У наших футболеров всегда сто причин то поле хреновое,то судья не то свистит..сами они не при чем свои 90 минут отходили но увы.. Поле плохое.

23:13 8 марта

Фуля

Не на-а-а--а-до ничего придумывать. Просто не ставьте нулевого головешку. Фуля 10:32 сегодня. Если будет играть Головин, точно не фавориты. Если не будет, можно побороться на равных. 01:21, сегодня :Бруно, надо бояться одного, отсутствия Головина.. ------- Я Фуля, величайший народный аналитик.

23:12 8 марта

Vladimir Semenovich

Плохому танцору плавки режут.

23:10 8 марта

henri71

Все дело в кривых ногах

23:08 8 марта

Albertozi

Да ты и на идеальном ковре придумать не можешь

23:05 8 марта

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