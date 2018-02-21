Алан Дзагоев: "ЦСКА не хватает последнего паса, удара. Но хорошо, что выиграли"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что в команде еще не настроено взаимопонимание на поле с вернувшимся форвардом Ахмедом Мусой. Напомним, что армейцы прошли в следующий раунд турнира.

– Тяжелый матч, в конце была нервозность, – сказал в эфире "Матч ТВ" Дзагоев. – Нужно исполнять свои моменты, у нас их было предостаточно во втором тайме. Чего-то не хватает нам, последнего паса, удара. Но хорошо, что выиграли. При такой погоде тяжело играть, ноги забились, мяч тяжело поднимается. Взаимодействия с Мусой? Нам не хватает какой-то секунды. Не то, чтобы недопонимания, но не хватает струны какой-то.