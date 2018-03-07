Алан Дзагоев: "Больше знал о "Лионе", когда там играл Бензема"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" сказал, что на предыдущей стадии турнира в играх с "Црвеной Звездой" (0:0 – на выезде, 1:0 – дома) армейцам чего-то не хватало в завершающей стадии атак. Хавбек уверен, что фактор домашнего поля станет для российской команды большим плюсом.

– Как оцениваете матчи с "Црвеной Звездой" в 1/16 финала?

– В принципе, неплохо для старта второй половины сезона, хотя есть над чем работать. Моменты были, но где-то чего-то не хватало в завершающей стадии: последнего паса, последнего удара. Ну и надо отдать должное "Црвене Звезде". Она хорошо оборонялась, и слабой командой ее точно не назовешь. Хотя бы даже если просто оценивать по результатам.

– На дальнейших стадиях ЦСКА должен прибавить?

– Надеюсь на это и даже в этом уверен. У нас есть Ахмед Муса, с которым мы были немножко в разлуке, и пока есть немного недопонимания, но, уверен, с играми оно вернется. Вроде, неплохо начали. Надеюсь, дальше так и пойдем. Муса начнет помогать, забивать. Самое главное, чтобы поменьше травм. Скамейка у нас маленькая, и потеря одного игрока стартового состава может серьезно сказаться на итоговом результате.

– На носу матчи с "Лионом". Что скажете о сопернике?

– Если честно, пока мало что знаю об этой команде. Больше знал, когда там играли Жунинью, Бензема. Недавно "Лион" играл с "Сент-Этьеном". Матч завершился со счетом 1:1, и я тогда зашел посмотреть состав. Слышал, что команда хорошая, играющая. Будет тяжело однозначно, так как финал Лиги Европы пройдет на стадионе "Лиона", и, конечно, он хочет в нем участвовать.

– Первую встречу ЦСКА проводит дома, на собственном стадионе, который клуб ждал столько лет. Насколько помогает ощущение своего дома?

– Даже если вспомнить эмоции первого матча на нем против "Терека" (в сентябре 2016 года армейцы одержали победу со счетом 3:0. – Прим. "СЭ") при полных трибунах... Сумасшедшая, конечно, атмосфера была. И по сей день играть на нем нам куда проще, болельщики гонят тебя вперед. Если сравнивать с Химками, приходит гораздо больше болельщиков. Стадион находится в Москве, всем это удобно, так что это большой плюс для нас.

Напомним, матч ЦСКА – "Лион" состоится завтра, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.