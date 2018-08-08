Алаев благодарен УЕФА за позицию по матчу "Уфы"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что благодарен УЕФА за позицию в вопросе переноса о переносе матча "Прогрес" - "Уфа" в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы с 14 на 16 августа.

- Непростая ситуация сложилась с игрой "Уфы" в Лиге Европы и, соответственно, с игрой РПЛ "Уфа" - "Краснодар". Шли долгие переговоры, и, к счастью, компромис был найден. Хотел бы поблагодарить администрацию УЕФА за конструктивный диалог.

Напомним, что изначально матч "Прогресс" - "Уфа" был запланирован на 14 августа, а двумя позже на "Жози Бартель" другой люксембургский клуб "Дюделанж" должен был принять польскую "Легию". Но это шло вразрез с календарем чемпионата России, согласно которому уфимцы 13 августа должны провести матч 3-го тура с "Краснодаром". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)