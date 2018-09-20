"Акхисар" - "Краснодар": экс-форвард "Кубани" Селезнев - в "старте" на матч против "быков"

Стали известны составы "Акхисара" и "Краснодара" на матч группового турнира Лиги Европы. С первых минут в атаке турецкой команды появится бывший форвард "Кубани" украинец Евгений Селезнев.

"Акхисар": Фатих Езтюрк - Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш - Сержинью, Сиссоко - Регаттен, Жозуэ, Гюрай Вурал - Селезнев.

Запасные - Лукач, Билял Киса, Чевикер, Эрай Атасевен, Онур Айык, Ноункеу, Ману.

"Краснодар": Крицюк - Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес - Газинский, Каборе, Мамаев - Вандерсон, Ари, Классон.

Запасные - Адамов, Синицын, Фьолусон, Куэва, Перейра, Шишкин, Петров.

"Акхисар" - "Краснодар": Лига Европы, групповой турнир, 1-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.55 (время московское)