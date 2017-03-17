Ахмет Нур Чеби: "Бешикташ" и "Лион" - две команды топ-уровня"

Вице-президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби считает, что противостояние его клуба с "Лионом" в 1/4 финала Лиги чемпионов станет "ранним финалом" турнира. По его мнению, об коллектива являются командами топ-уровня.

- Нужно обыграть "Лион", чтобы продолжить свой путь, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеби. - Пессимистических настроений у меня нет. "Бешикташ" очень силен, и в этой паре сойдутся две команды топ-уровня. Нас ждут захватывающие поединки. Уверен, что в "Лионе" тоже не слишком рады жеребьевке. Это ранний финал. Дойти до четвертьфинала было непросто, это результат пятилетней стратегии. Ответный матч проведем дома. Все знают, что болельщики - наш 12-й игрок. Они, безусловно, внесут свой вклад.