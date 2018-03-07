Ахмед Муса: "Уверен, что скоро начну забивать"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса в интервью Bobsoccer выразил уверенность, что скоро начнет забивать, а также надеется, что армейцам удастся отыграть на ноль в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Нигериец провел три матча за столичный клуб и не отметился результативными действиями.

– Вы уже провели три официальных матча за ЦСКА после возвращения. Отличиться вам пока не удалось.

– Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное, забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше.

– Каким, по-вашему, может получиться противостояние с "Лионом"?

– Это будут очень тяжелые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились.

– Согласны, что перед выездом во Францию надо создать хотя бы минимальный задел?

– Да, это важно. Нужно выигрывать на своем поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль.