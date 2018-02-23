Ахмед Муса: "У ЦСКА будет тяжелое противостояние с "Лионом", но я верю в итоговый успех"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса считает, что его команда будет нужно полностью выложиться в матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". Встречи пройдут 8 и 15 марта.

– Смотрел жеребьевку без каких-либо предпочтений относительно будущего соперника, – цитирует официальный сайт ЦСКА Мусу. – "Лион" – классная команда с хорошим подбором исполнителей. Нас ждет тяжелое противостояние, но я верю в итоговый успех. Нам предстоит поработать на совесть, отдать все силы борьбе, иначе "Лион" не победишь. Очень здорово, что первую игру мы проводим дома. Я с огромной радостью впервые вышел на поле нашего нового стадиона в матче с "Црвеной Звездой" и был впечатлен поддержкой армейских болельщиков. Постараемся сыграть дома с "Лионом" как можно лучше и создать задел на вторую встречу.

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