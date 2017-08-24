АЕК выбил "Брюгге" из Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы АЕК разгромил "Брюгге" (3:0) и вышел в групповой турнир.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Аполлон" (Кипр) – 1:1 (1:0)
Голы: Хассан, 10 (1:0). Шембри, 50 (1:1).
Нереализованный пенальти: Алекс (Аполлон), 82 (вратарь).
Судья: Шергенхофер (Австрия).
Первый матч – 3:2
АЕК (Греция) – "Брюгге" (Бельгия) – 3:0 (2:0)
Голы: Христодулопулос, 27 – с пенальти (1:0). Симоэш, 39 (2:0). Симоэш, 90 (3:0).
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Первый матч – 0:0
shpasic
Брюгге залёг на дно.
23:47 24 августа
Mark Krass
Натянуть Брюгге это не вам не брюки натянуть...)))
23:21 24 августа
magtix
да , АЕК,очень "слабый" соперник попался ЦСКА
23:18 24 августа