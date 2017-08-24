АЕК выбил "Брюгге" из Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы АЕК разгромил "Брюгге" (3:0) и вышел в групповой турнир.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Аполлон" (Кипр) – 1:1 (1:0)

Голы: Хассан, 10 (1:0). Шембри, 50 (1:1).

Нереализованный пенальти: Алекс (Аполлон), 82 (вратарь).

Судья: Шергенхофер (Австрия).

Первый матч – 3:2

АЕК (Греция) – "Брюгге" (Бельгия) – 3:0 (2:0)

Голы: Христодулопулос, 27 – с пенальти (1:0). Симоэш, 39 (2:0). Симоэш, 90 (3:0).

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Первый матч – 0:0