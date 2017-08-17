АЕК сыграл вничью с "Брюгге", "Аустрия" обыграла "Осиек"

Состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда лиги Европы.

"Аустрия" на выезде обыграла "Осиек" со счетом 2:1. АЕК, который был соперником ЦСКА в 3-ем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов, сыграл вничью с "Брюгге".

Ответные матчи пройдут 24 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Осиек" (Хорватия) - "Аустрия В" (Австрия) - 1:2 (1:1)

Голы: Эюпи, 15 (1:0). Моншайн, 26 (1:1). Хольцхаузер, 60 (1:2).

Нереализованный пенальти: Баришич (Осиек), 20 (вратарь)

Судья: АЙТЕКИН (Германия).

17 августа. Осиек. Стадион "Gradski vrt".

"Брюгге" (Бельгия) - "АЕК" (Греция) - 0:0

Предупреждение: Ливая, 15.

Удаление: Ливая (АЕК), 59.

Судья: КОШШОИ (Венгрия).

17 августа. Брюгге. Стадион "Jan Breydelstadion".