АЕК сыграл вничью с "Брюгге", "Аустрия" обыграла "Осиек"

Состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда лиги Европы.
"Аустрия" на выезде обыграла "Осиек" со счетом 2:1. АЕК, который был соперником ЦСКА в 3-ем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов, сыграл вничью с "Брюгге".
Ответные матчи пройдут 24 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первые матчи
"Осиек" (Хорватия) - "Аустрия В" (Австрия) - 1:2 (1:1)
Голы: Эюпи, 15 (1:0). Моншайн, 26 (1:1). Хольцхаузер, 60 (1:2).
Нереализованный пенальти: Баришич (Осиек), 20 (вратарь)
Судья: АЙТЕКИН (Германия).
17 августа. Осиек. Стадион "Gradski vrt".
"Брюгге" (Бельгия) - "АЕК" (Греция) - 0:0
Предупреждение: Ливая, 15.
Удаление: Ливая (АЕК), 59.
Судья: КОШШОИ (Венгрия).
17 августа. Брюгге. Стадион "Jan Breydelstadion".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/qualify/-4/