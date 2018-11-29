"АЕК" обыграл "Цюрих"

"АЕК" победил "Цюрих" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:1.

"АЕК" с пятью очками занимает третье место в своей группе Лиги Европы. "Цюрих" с 9 баллами остался на второй строчке.

Лига Европы

Группа A

"Цюрих" (Швейцария) – "АЕК Л" (Кипр) – 1:2 (0:1)

Голы: Янну, 38 (0:1). Хелифи, 74 (1:1). Тричковски, 85 (1:2).

"Цюрих": Брехер, Неф, Бангура, Крюезиу, Диксон, Пальссон, Хелифи, Родригес (Винтер, 73), Маркезано (Красничи, 46), Домджони (Зом, 88), Одей.

"АЕК Л" (Кипр): Тоньо, Микель Гонсалес, Иоанну, Труйольс, Игор Силва, Хорхе (Хоан Томас, 84), Хевел, Гарсия, Баррера (Гбаяра, 78), Янну, Толемесс (Тричковски, 66).

Предупреждения: Гарсия, 24. Домджони, 27. Крюезиу, 28. Маркезано, 36. Иоанну, 59. Толемесс, 61. Тричковски, 77. Тоньо, 90+2.

Судья: Еськов (Москва).

29 ноября. Цюрих. Стадион "Letzigrund".