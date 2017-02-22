23:33 22 февраля | ФУТБОЛ — Лига Европы

Адвокат вступил в перепалку с журналистом после вопроса о неустойке

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Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат вступил в перепалку с журналистом после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (1:1). Стамбульцы вылетели из турнира, уступив по сумме двух поединков (1:2). Журналист попросил экс-наставника "Зенита" и сборной России прокомментировать информацию, что руководство "Фенербахче" не может расторгнуть с ним контракт из-за большой неустойки.

- Вы обманщик, если готовы говорить об этом, - цитирует ТАСС Адвоката. - То, что вы говорите, не имеет ничего общего с реальностью. Ну а решение о моем будущем будет принимать руководство клуба и игроки команды. Если будут какие известия, то я расскажу всю правду, можете не сомневаться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4046819

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