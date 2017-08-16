Адвокат посетил матч между "Утрехтом" и "Зенитом"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат посетил первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы петербуржского клуба против "Утрехта". Сейчас специалист работает с национальной командой Голландии.

Напомним, Адвокат тренировал "Зенит" в период с 2006 по 2009 год. Под его руководством петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году, а также становились чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Трансляция матча "Утрехт" - "Зенит"