Адурис забил 5 голов в матче "Атлетик" - "Генк"

"Атлетик" на своем поле нанес поражение бельгийскому "Генку" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 5:3. Все пять голов - впервые в истории турнира - в составе испанцев забил 35-летний нападающий Ариц Адурис. В параллельном матче группы F "Сассуоло" не смог обыграть венский "Рапид" - 2:2.

"Атлетик" и "Генк" набрали по шесть баллов. В активе "Рапида" и "Сассуоло" стало по пять очков.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа F

"Атлетик" (Испания) – "Генк" (Бельгия) – 5:3 (3:1)

Голы: Адурис, 8 (1:0). Адурис, 24 - с пенальти (2:0). Бэйли, 28 (2:1). Адурис, 44 - с пенальти (3:1). Ндиди, 51 (3:2). Адурис, 74 (4:2). Сушич, 80 (4:3). Адурис, 90+4 - с пенальти (5:3).

"Атлетик": Яго, Баленсиага, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Сусаэта (Иньяки Уильямс, 77), Итурраспе, Микель Рико, Рауль Гарсия (Эрасо, 88), Адурис, Икер Муниаин (Мерино, 83).

"Генк": Бизот, Брабец, Настич (Уолш, 75), Колли, Ндиди, Кастань, Буффел (Троссар, 75), Посуэло, Сушич, Саматта (Карелис, 83), Бэйли.

Предупреждения: Сушич, 6. Итурраспе, 38. Настич, 42. Колли, 43. Посуэло, 87. Ндиди, 90.

Судья: Аткинсон (Англия).

3 ноября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

"Сассуоло" (Италия) – "Рапид" (Австрия) – 2:2 (2:0)

Голы: Дефрель, 34 (1:0). Пеллегрини, 45+3 (2:0). Елич, 85 (2:1). Квилитая, 90 (2:2).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Аджапонг, Лирола, Бьондини, Пеллегрини, Матри (Политано, 64), Дефрель, Рагуза (Риччи, 81).

"Рапид": Штребингер, Зоннляйтнер, Шраммель, Хофманн, Траустасон, Турнвальд, Граховац, Шауб, Мочинич (Санто, 85), Мург (Елич, 61), Жоэлинтон (Квилитая, 61).

Предупреждения: Гаццола, 26. Матри, 28. Дефрель, 35. Шауб, 39. Зоннляйтнер, 45+2. Мочинич, 60. Рагуза, 63. Пелузо, 85. Жоэлинтон, 90+3.

Судья: Поусон (Англия).

3 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium – Citta del Tricolore".