Адурис - в запасе "Атлетика" на матч со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Атлетика" на ответный матч против "Спартака" в 1/16 финала Лиги Европы. В запасе у испанской команды остался автор дубля в первой встрече Ариц Адурис.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Эррерин - Лекуэ, Альварес, Эчейта, Саборит - Де Маркос, Итурраспе, Рико, Рауль Гарсия, Сусаэта - Уильямс.

Запасные: Аррисабалага, Нуньес, Сан-Хосе, Эчеварриа, Мерино, Адурис, Кордоба.

Напомним, команда из Бильбао 15 февраля в Москве одержала победу со счетом 3:1.

Матч "Атлетик" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.