Адурис может пропустить ответный матч со "Спартаком"

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис завершил досрочной тренировку команды в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком", информирует Marca. 37-летний испанец провел на поле всего 15 минут.

Отмечается, что Адурис пройдет медосмотр, после чего будет ясно, сможет ли он принять участие в игре. Напомним, что первый матч между ""Спартаком" и "Атлетиком" прошел в Москве и завершился победой испанцев со счетом 3:1. В той встрече Адурис сделал дубль.