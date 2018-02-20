Адурис может пропустить ответный матч со "Спартаком"

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис завершил досрочной тренировку команды в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком", информирует Marca. 37-летний испанец провел на поле всего 15 минут.
Отмечается, что Адурис пройдет медосмотр, после чего будет ясно, сможет ли он принять участие в игре. Напомним, что первый матч между ""Спартаком" и "Атлетиком" прошел в Москве и завершился победой испанцев со счетом 3:1. В той встрече Адурис сделал дубль.
Матч "Атлетик" - "Спартак" пройдет в четверг, 22 февраля, в Бильбао и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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