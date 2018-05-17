Адиль Рами: "До первого гола мы здорово терзали оборону "Атлетико"

Защитник "Марселя" Адиль Рами рассказал о причинах поражения команды в финале Лиги Европы против "Атлетико" (0:3). Он отметил, что до первого гола марсельцам неплохо удавалась игра.

- Первый гол во многом предопределил судьбу матча. До него мы здорово терзали оборону "Атлетико", - цитирует защитника официальный сайт УЕФА. - Сейчас главное вынести урок из этого матча, чтобы стать сильнее.

В составе победителей дубль сделал Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи.