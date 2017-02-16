Ачеампонг оформил дубль в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Андерлехта" Фрэнк Ачеампонг на 31-й минуте домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" оформил дубль – 2:0. Ганский хавбек прошел по левому флангу и пробил в ближнюю "девятку" ворот Юрия Лодыгина.
Полузащитник "Андерлехта" Фрэнк Ачеампонг на 31-й минуте домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" оформил дубль – 2:0. Ганский хавбек прошел по левому флангу и пробил в ближнюю "девятку" ворот Юрия Лодыгина.
Сосед дворовского тренера
Фигня.... Лучекучямпионг на пару с МиЛЛярсчямпиньонгом ВСЁ РАЗРУЛЯТ...
00:31
spetrov
Парни, не забывайте, пож-ста, что соперники у Зенита и Ростова немножэчка разного уровня. Да и играет Зенит на выезде. Плюс есть 2-ой матч. В общем, торопидзе с выводами не надо.
00:28
Югович
+100
00:03
Vol15
Можно уже не смотреть....берите пример с Бердыева..бюджет никакой,а результат есть и всегда..бомжи приглашают всяких разных тренеров а игры ни какой...а Бердыев нам не подходит,чётки его мешают...Мирча в предсезонные вообще клоунаду устроил...а мы ждём сыгранности..пусть он отправляется табором рулить.
00:02
Югович
Третий матч смотрю - после Краснодара и Ростова, игра Зенита, просто убогая.... Надеюсь, после перерыва хоть что-то поменяется...
00:02
oleg_Spb
Нету и Иванович очень вальяжно играют, это может плохо закончиться для них и тренера...
23:56 16 февраля
Al Rains
надо до перерыва закатить, иначе...слово из 6 букв...вторая И))
23:49 16 февраля
shpasic
это вам не Джафар!))
23:38 16 февраля