Ачеампонг оформил дубль в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Андерлехта" Фрэнк Ачеампонг на 31-й минуте домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" оформил дубль – 2:0. Ганский хавбек прошел по левому флангу и пробил в ближнюю "девятку" ворот Юрия Лодыгина.

Трансляция матча "Андерлехт" – "Зенит"