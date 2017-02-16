23:37 16 февраля | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ачеампонг оформил дубль в матче с "Зенитом"

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Полузащитник "Андерлехта" Фрэнк Ачеампонг на 31-й минуте домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" оформил дубль – 2:0. Ганский хавбек прошел по левому флангу и пробил в ближнюю "девятку" ворот Юрия Лодыгина.

Трансляция матча "Андерлехт" – "Зенит"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Сосед дворовского тренера

Фигня.... Лучекучямпионг на пару с МиЛЛярсчямпиньонгом ВСЁ РАЗРУЛЯТ...

00:31

spetrov

Парни, не забывайте, пож-ста, что соперники у Зенита и Ростова немножэчка разного уровня. Да и играет Зенит на выезде. Плюс есть 2-ой матч. В общем, торопидзе с выводами не надо.

00:28

Югович

+100

00:03

Vol15

Можно уже не смотреть....берите пример с Бердыева..бюджет никакой,а результат есть и всегда..бомжи приглашают всяких разных тренеров а игры ни какой...а Бердыев нам не подходит,чётки его мешают...Мирча в предсезонные вообще клоунаду устроил...а мы ждём сыгранности..пусть он отправляется табором рулить.

00:02

Югович

Третий матч смотрю - после Краснодара и Ростова, игра Зенита, просто убогая.... Надеюсь, после перерыва хоть что-то поменяется...

00:02

oleg_Spb

Нету и Иванович очень вальяжно играют, это может плохо закончиться для них и тренера...

23:56 16 февраля

Al Rains

надо до перерыва закатить, иначе...слово из 6 букв...вторая И))

23:49 16 февраля

shpasic

это вам не Джафар!))

23:38 16 февраля

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