6 игроков "Аякса" и 3 игрока "МЮ" включены в команду недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую сборную первых матчей 1/2 финала Лиги Европы. Напомним, "Аякс" на своем поле переиграл "Лион" (4:1), а "Манчестер Юнайтед" на выезде выиграл у "Сельты" (1:0).

Команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом: Серхио Альварес ("Слеьта") - Кенни Тете ("Аякс"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед") - Хаким Зиеш ("Аякс"), Пионе Систо ("Сельта"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Амин Юнес ("Аякс") - Бертран Траоре ("Аякс"), Каспер Дольберг ("Аякс"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").