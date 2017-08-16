400 фанатов из Сербии посетят матч "Краснодар" - "Црвена Звезда"

Директор по маркетингу "Краснодара" Вадим Воинов отметил, что домашний матч команды в 4-м отборочном раунде Лиги Европы против "Црвены Звезды" посетят 400 сербских болельщиков. По сообщению пресс-службы городской администрации, 17 августа в Краснодаре будут предприняты дополнительные меры безопасности в связи с этим матчем. Порядок вокруг стадиона и в городе в целом будут обеспечивать более 700 сотрудников УВД по Краснодару. Кроме того, в усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД.

– На домашнем матче "Краснодара" с "Црвеной Звездой" ожидается 400 болельщиков из Сербии, – цитирует "Р-Спорт" Воинова.

Напомним, встреча между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" состоится 17 августа в Краснодаре. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.