37-летний де Врис - в воротах "Селтика" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Селтика" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". Место в воротах займет 37-летний Дорус де Врис. Голкипер защищает цвета чемпиона Шотландии в последних трех матчах после травмы 35-летнего Крэйга Гордона.

Полностью заявка "Селтика" выглядит следующим образом: Де Врис - Лустиг, Шимунович, Айер, Форрест, Тирни - Браун, Нтчам - Форрест, Макгрегор, Куасси - Дембеле; запасные - Баин, Хендри, Миллер, Рогич, Синклэйр, Эдуард, Мусонда.

Матч начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.