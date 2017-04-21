30 человек погибли во время просмотра матча "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" в Нигерии

Вчера в городе Калабар в Нигерии во время просмотра ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом" погибли 30 человек. Электрический кабель упал на здание, в котором был расположен просмотровый центр, что привело к смерти зрителей.

Английский клуб на своей странице в "Твиттере" выразил соболезнования: "Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера".