200 болельщиков поддержат минское "Динамо" в матче с "Зенитом"

Минское "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Зенита" поддержат 200 болельщиков. Об этом сообщил специалист по работе с болельщиками "Динамо" Алексей Селивончиев.

- 200 билетов нам выделили, столько болельщиков и приедут. Это билеты на центральную трибуну, - цитирует ТАСС Селивончиева.

Игра пройдет в четверг на стадионе "Петровский". Ранее УЕФА наказал "Зенит" проведением домашнего еврокубкового матча при пустых трибунах после игры 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1) за бросание болельщиками российского клуба посторонних предметов на поле, скандирование расистских кричалок и блокирование лестничных пролетов. По регламенту УЕФА, на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды.

Первая игра прошла в Минске 9 августа и завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0.