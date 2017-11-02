18 тысяч болельщиков посетят матч "Русенборг" - "Зенит"

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что на матче 4-го тура Лиги Европы с "Русенборгом" ожидается до 18 тысяч зрителей. При этом команду из Санкт-Петербурга поддержат около 700 человек. Стадион в Тронхейме вмещает 21 850 человек.

Первая встреча между "Зенитом" и "Русенборгом" завершилось победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Петербургский клуб после 3-х туров занимает первую строчку, в активе команды 9 очков. "Русенборг" занимает третье место.

Матч "Русенборг" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября. Начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.