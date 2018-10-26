11 игроков из 11 клубов - в команде недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал команду недели Лиги Европы. Примечательно, что в нее вошли представители 11 разных клубов. Ранее стало известно, что Рубен Лофтус-Чик из "Челси" назван лучшим игроком недели - в игре с БАТЭ он сделал хет-трик.

Андрес Фернандес ("Вильярреал") - Меркадо ("Севилья"), Нгаде-Нгаджюи ("Славия"), Уоллас ("Лацио"), Торосидис ("Олимпиакос") - Баккали ("Андерлехт"), Ло Чельсо ("Бетис"), Лофтус-Чик ("Челси"), Костич ("Айнтрахт") - Фрай ("Фенербахче"), Даббур ("Ред Булл").