15:17 | ФУТБОЛ — Лига Европы

1/8 финала Лиги Европы: "Краснодару" - "Сельта", "Ростову" - "МЮ"

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Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы. Соперниками российских "Краснодара" и "Ростова" стали "Сельта" и "Манчестер Юнайтед" соответственно. Матчи состоятся 9 и 16 марта.

Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

"Сельта""Краснодар"

АПОЭЛ"Андерлехт"

"Шальке""Боруссия" М

"Лион""Рома"

"Ростов""Манчестер Юнайтед"

"Олимпиакос""Бешикташ"

"Гент""Генк"

"Копенгаген""Аякс"

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Как это было

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (16)
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zoostation

EVIL915 Краснодар должен проходить дальше, а от Ростова ждём красивой игры! 16:07 --------------- Шахтёр тоже должен был проходить Сельту...

16:17

Lost05

Андерлехт в шоколаде.ФК Газпрём в анусе.

16:08

EVIL915

Краснодар должен проходить дальше, а от Ростова ждём красивой игры!

16:07

Lost05

I believe in miracle?NO! Ну хоть на МЮ посмотрим.

16:04

EVIL915

Ростов в сезоне "балует" болельщиков... Бавария, Атлетико... Теперь МЮ с Иброй... Везучие ростовчане!

16:04

spartak ekspress

shpasic уже вдро4нул на чечеточника с утреца?

16:01

ki

кароч - игры будут интересные. еще и лион-рома - ничего такая пара.

15:58

ki

кмк, евро-середняки опаснее опальных грандов. так что ростовчанам, скажем прямо, повезло больше, чем краснодару.

15:57

shpasic

spartak ekspress, колхоз - это АПЛ, вот он-то дальше не пройдёт)

15:53

spartak ekspress

shpasic ну конечно вы очень любите колхрз за их бедность, но будет наоборот

15:47

zoostation

МЮ конечно мог бы слить эту ЛЕ в угоду внутреннему чемпионату, если бы за победу в ней не давали места в ЛЧ. Через чемп не факт что получится пробиться в ЛЧ, значит будут бороться за победу здесь. Поэтому Ростову будет трудно. Но очень интересно посмотреть матч МЮ-Ростов на Олд Траффорд!!

15:42

shpasic

Ростов пройдёт, а Краснодар - нет.

15:38

А-спид

Хуже не придумаешь.

15:33

shu111

Если Джанаева не вылечат, шансы малы.

15:30

zoostation

и всё-таки жребий какой-то странный, 2 немецкие команды вместе, 2 бельгийские... ага "слепой", слепее некуда)

15:30

zoostation

Шансы есть у обоих наших клубов, как пройти дальше, так и вылететь на этой стадии. Ростов-МЮ это что-то!

15:26

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