1/8 финала Лиги Европы: "Краснодару" - "Сельта", "Ростову" - "МЮ"

Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы. Соперниками российских "Краснодара" и "Ростова" стали "Сельта" и "Манчестер Юнайтед" соответственно. Матчи состоятся 9 и 16 марта.
Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
"Ростов" – "Манчестер Юнайтед"
zoostation
EVIL915 Краснодар должен проходить дальше, а от Ростова ждём красивой игры! 16:07 --------------- Шахтёр тоже должен был проходить Сельту...
16:17
Lost05
Андерлехт в шоколаде.ФК Газпрём в анусе.
16:08
EVIL915
Краснодар должен проходить дальше, а от Ростова ждём красивой игры!
16:07
Lost05
I believe in miracle?NO! Ну хоть на МЮ посмотрим.
16:04
EVIL915
Ростов в сезоне "балует" болельщиков... Бавария, Атлетико... Теперь МЮ с Иброй... Везучие ростовчане!
16:04
spartak ekspress
shpasic уже вдро4нул на чечеточника с утреца?
16:01
ki
кароч - игры будут интересные. еще и лион-рома - ничего такая пара.
15:58
ki
кмк, евро-середняки опаснее опальных грандов. так что ростовчанам, скажем прямо, повезло больше, чем краснодару.
15:57
shpasic
spartak ekspress, колхоз - это АПЛ, вот он-то дальше не пройдёт)
15:53
spartak ekspress
shpasic ну конечно вы очень любите колхрз за их бедность, но будет наоборот
15:47
zoostation
МЮ конечно мог бы слить эту ЛЕ в угоду внутреннему чемпионату, если бы за победу в ней не давали места в ЛЧ. Через чемп не факт что получится пробиться в ЛЧ, значит будут бороться за победу здесь. Поэтому Ростову будет трудно. Но очень интересно посмотреть матч МЮ-Ростов на Олд Траффорд!!
15:42
shpasic
Ростов пройдёт, а Краснодар - нет.
15:38
А-спид
Хуже не придумаешь.
15:33
shu111
Если Джанаева не вылечат, шансы малы.
15:30
zoostation
и всё-таки жребий какой-то странный, 2 немецкие команды вместе, 2 бельгийские... ага "слепой", слепее некуда)
15:30
zoostation
Шансы есть у обоих наших клубов, как пройти дальше, так и вылететь на этой стадии. Ростов-МЮ это что-то!
15:26