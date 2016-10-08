Юношеская сборная России разгромила Казахстан в отборочном турнире Euro-2017

Юношеская сборная России (до 19 лет) разгромила Казахстан в матче отборочного турнира Euro-2017. Встреча группы 1 завершилась победой россиян со счетом 5:0.

После двух туров россияне набрали 4 очка и делят первую строчку в турнирной таблице с Бельгией. В следующем матче Россия встретиться с бельгийцами. Матч пройдет 11 октября. Euro-2017 состоится в Грузии.

Чемпионат Европы (до 19 лет)

Отборочный турнир

Группа 1

Россия – Казахстан – 5:0 (3:0)

Голы: Лысов, 14 (1:0). Галанин, 21 (2:0). Чалов, 44 (3:0). Прудников, 88 (4:0). Ломовицкий, 90+2 (5:0).

Россия: Максименко, Рассказов, Лелюхин, Лапшов, Лысов, Галанин, Махатадзе (Хосонов, 50), Ломовицкий, Кучаев (Прудников, 59), Обляков (Татаев, 78), Чалов.

Предупреждения: Хосонов, 52. Лапшов, 69.

Судья: Аурнасон (Исландия).

8 октября. Беринген. Стадион Mijnstadion.