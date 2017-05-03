УЕФА тестирует новую систему послематчевых пенальти

УЕФА протестирует новую систему пробития послематчевых пенальти на проходящем в Хорватии чемпионате Европы среди игроков не старше 17 лет. Как сообщает Daily Mail, руководство УЕФА было обеспокоено тем, что при существующей системе послематчевых пенальти в 60 процентах случаев победу одерживает команда, которая бьет пенальти первой. Это связывают с большей психологической нагрузкой на команду, бьющую второй.

Новая система подразумевает исполнение пенальти не по очереди, как ранее. После первого пенальти вторая команда наносит два удара подряд, затем первая также два подряд. И так далее. Это должно снизить психологическую нагрузку на исполнителей пенальти.