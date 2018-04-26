Турция подала заявку на проведение Евро-2024

Турецкая футбольная федерация подала в УЕФА официальную заявку на проведение финальной стадии чемпионата Европы-2024. Ранее аналогичный пакет документов в международную организацию предоставил Немецкий футбольный союз.

Как отмечает пресс-служба УЕФА, заявку генеральному секретарю союза Теодору Теодоридису в штаб-квартире организации вручил президент турецкой федерации Йылдырым Демиререн.

- Сегодня мы с радостью представляем генеральному секретарю УЕФА турецкую заявку на проведение Евро-2024, - сказал Демиререн. - Я также с удовольствием заявляю, что наша федерация, которая подала заявку в четвертый раз подряд, подготовила свое лучшее досье в истории и заручилась беспрецедентной поддержкой государства. Нам даны все гарантии без каких-либо ограничений. В том числе ряд дополнительных и инновационных гарантий, которые обеспечат финансовый успех турнира и тем самым принесут выгоду всем национальным ассоциациям УЕФА. Пришло наше время. Мы готовы поделиться со всей Европой.

Отмечается, что администрация УЕФА в ближайшие недели начнет оценку заявочных досье. На этом этапе союз может потребовать от Турции и Германии, как претендентов на проведение чемпионата Европы, доработать заявки или дать разъяснения по тем или иным вопросам. К сентябрю 2018 года УЕФА в письменном виде подготовит и опубликует оценочный отчет по каждой заявке.

Страна-организатор Евро-2024 будет выбрана 27 сентября путем голосования на встрече исполкома УЕФА в Ньоне.