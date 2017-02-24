Скандинавские страны не будут подавать совместную заявку на Euro-2024

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия не будут подавать совместную заявку на проведение чемпионата Европы-2024, сообщает Expressen со ссылкой на главу Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильссона. По его словам, заявка скандинавских стран не сможет соответствовать требованиям турнира такого уровня.

Напомним, что Euro-2020 пройдет в 13 городах 13 стран членов УЕФА, а намерение провести Euro-2024 ранее высказывалиГермания и Турция. Место проведения чемпионата Европы-2024 будет определено в сентябре 2018 года.