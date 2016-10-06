Сборная России сыграла вничью с Финляндией в отборе к Euro-2017

Юношеская сборная России до 19 лет сыграла вничью с командой Финляндии в матче отборочного турнира Euro-2017. Матч завершился со счетом 1:1, а сборная России отыгралась на 88-й минуте благодаря голу Георгия Махатадзе. Кроме России и Финляндии в группе принимают участие команды Бельгии и Казахстана.

Чемпионат Европы U-19

Отборочный турнир

Группа 1

Россия – Финляндия – 1:1 (0:0)

Голы: Лаппалайнен, 58 (0:1). Махатадзе, 88 (1:1).

Россия: Максименко, Калугин (Прудников, 73), Лелюхин, Лапшов, Лысов, Терехов (Кучаев, 64), Галанин (Хосонов, 70), Махатадзе, Ломовицкий, Обляков, Чалов.

Судья: Колцеску (Румыния).

6 октября. Тессендерло. Стадион "KVV Thes Sport".