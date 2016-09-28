Российские юниоры обыграли Боснию и Герцеговину в отборе Euro-2017

Юниорская сборная России нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины в третьем туре отборочного турнира чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет. Для подопечных Михаила Галактионова это третья победа.

Россияне еще в прошлом туре обеспечили себе участие в элитном раунде, который пройдет в марте 2017 года.

Чемпионат Европы U-17

Группа 1

Россия – Босния и Герцеговина – 2:1 (1:0)

Голы: Лопатин, 13 (1:0). Колесниченко, 49 (2:0). Шиканич, 78 (2:1).

Россия: Шитов, Михайлов, Степанов, Заварухин, Колесниченко (Радостев, 56), Великородный (Челидзе, 74), Москвичев, Умяров, Карапузов, Миронов, Лопатин.

Предупреждение: Колесниченко, 22.

Судья: Оушан (Австрия).

28 сентября. Оргеев. Стадион "District Sport Complex".